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Azez’e YPG/PKK’dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez bölgesine, YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

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Azez’e YPG/PKK’dan havanlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Halep’in Azez bölgesine, öğleden sonra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgesinden havan saldırısı düzenledi.

İlçe merkezindeki sokağa düşerek, infilak eden havan mermisi parçalarının isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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