Baba Vanga 2022 kehanetleri neler? Baba Vanga Rusya Ukrayna savaşını bildi mi?

1911’de dünyaya gelen, Rusya, Doğu Avrupa ve bölge ülkelerde bir efsane olarak tanınan kahin Baba Vanga, sık sık geçmişte yaptığı kehanetlerle gündeme geliyor. “Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, Rusya’nın Dünya’yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ise “Dünya’nın Lordu” olacağını iddia etmişti.

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Dünyanın en gizemli kadınlarından biri olan kehanetleriyle adından söz ettiren Baba Vanga ismiyle tanınan kahinin 2022 kehanetleri şimdiden gerçekleşmeye başladı. Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, 2022 yılı için iyi öngörüde bulunmuyor.

BABA VANGA RUSYA UKRAYNA SAVAŞINI BİLDİ Mİ?

Bölgede yaşanan gerilim akıllara Bulgaristan'ın ünlü kahini Baba Vanga'yı getirdi… 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını, Obama'nın seçimi kazanacağını önceden bilen ve “Balkanlar'ın Nostradamus'u” olarak bilinen Baba Vanga'nın Rusya'yı da yıllar önce övdüğü ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte Baba Vanga'nın yıllar önce yaptığı bir diğer kehanet de akıllara geldi… Baba Vanga, Rusya'nın Dünya'yı yöneteceğini yıllar önce öngörürken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ise “Dünya'nın Lordu” olacağını iddia etmişti.

“VLADİMİR'İN ŞANI KALACAK”

İngiliz basını başta olmak üzere birçok medya kuruluşunda 2018 yılında Baba Vanga'nın kehanetleri ortaya çıkmış ve ünlü kahinin 1979'da Rusya'nın güçleneceğini söylediği iddiası gündem olmuştu.

Medyada yer alan haberlerde Baba Vanga, “Her şey eriyip gidecek, sadece Vladimir'in şanı, Rusya'nın şanı kalacak. Rusya sadece ayakta kalmayacak, Dünya'yı da domine edecek” demişti.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun'da yer alan haberde, Baba Vanga'nın bu açıklamayı yazar Valentin Sidorov'a yaptığı da kaydedildi.

Baba Vanga, Rusya ve Vladimir ile ilgili öngörüsünü yaptığında Putin henüz 27 yaşında bir gençti.

BABA VANGA 2022 KEHANETLERİ NELER?

11 Eylül saldırılarını 1989'da öngören Baba Vanga, “Korku! Korku! Amerikalı kardeşlerim çelik kuşların saldırısı sonrası düşecek” açıklamasını yapmıştı. Baba Vanga'nın 2022 tahminlerini ise uzmanlar yorumladı.

ABD ve İngiliz basınına yansıyan açıklamalarda, Baba Vanga'nın 2022 tahminleri yorumlandı. İşte Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri…

1- DOĞAL FELAKETLER, DEPREMLER VE TSUNAMİLER

2004 yılında 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hint Okyanusu'ndaki deprem ve tsunamiyi daha önce bilen Baba Vanga, 2022 yılı için de benzer bir öngörüde bulundu.

Baba Vanga, Avustralya ile birlikte birçok Asya ülkesinde benzer doğa felaketinin yaşanacağını öne sürdü. Bu bölgelerde sel felaketinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

2- ÖLÜMCÜL VİRÜS KEŞFEDİLECEK

Corona virüsü salgınının Omicron varyantıyla birlikte etkisini sürdürdüğü bir dönemde Baba Vanga yeni bir felaketin sinyalini verdi… Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini açıkladı.

Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüler arasında yer alıyor.

3- İÇME SUYU KRİZİ

Baba Vanga'nın gelecek yıl için öngörüleri arasında içme suyu krizi de yer alıyor.

Baba Vanga'nın açıklamalarını yorumlayan uzmanlar, birçok şehirde içme suyu sıkıntısı yaşanacağını ve nüfus artışı ve kirlilik sebebiyle su sorununun ortaya çıkacağını dile getirdi.

4- UZAYLILAR SALDIRACAK

Bir süredir gündemde olan Oumuamua isimli göktaşı hem şekli hem de rotasıyla birlikte bilim insanlarında merak yaratıyordu… Baba Vanga'nın kehanetlerini yorumlayanlar bu göktaşının uzaylılar tarafından gönderildiğini ve Dünya'daki yaşamı incelemek için gönderildiğini öne sürüyor.

5- KITLIK YAŞANACAK

Baba Vanga, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan'da çok büyük ölçekli bir kıtlık yaşanacağını duyurdu.

Baba Vanga, Hindistan'da hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye çıkacağını öngörürken, ünlü kahinin açıklamalarından çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceği ve ürünlere zarar vereceğine dair yorumlar yapıldı.

6- SANAL GERÇEKLİK GELİYOR

Baba Vanga'nın yorumlarını değerlendiren uzmanlar ünlü kahinin sanal gerçeklik ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor…

Bazı uzmanlar Baba Vanga'nın, “İnsanların bedenleri dik olmayacak kamburları çıkacak” sözlerini de değerlendirdi. Uzmanlar Baba Vanga'nın açıklamalarını değerlendirirken bunun sanal gerçeklik ve insanların ekran karşısında tabletleri ve telefonları önünde çok vakit geçirmesinin bir sonucu olacağını söyledi.