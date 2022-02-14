BAE’den Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle Türkçe video: Bir sevgi bağı var

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe bir video yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyarette bulundu.

Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolasıyla BAE resmi haber ajansı WAM, sosyal medya hesabı üzerinden “BAE-Türkiye kardeşliğine” vurgu yapılan Türkçe bir video yayınladı.

BAE vatandaşlarının Türkçe konuşmalarına yer verilen video, WAM tarafından “BAE ve Türkiye sevgiyle ve parlak bir gelecekle birleşti” başlığıyla paylaşıldı.

ERDOĞAN’A ŞARKI SÜRPRİZİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyarette bulundu. BAE'li ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Muazzez Abacı'nın “Her Şey Seni Hatırlatıyor” şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE’nin Dubai kentinde bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı ve Türkçe “Hoş geldiniz” yazısı yansıtılmıştı.

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