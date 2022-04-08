Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanlarının gerçekleştireceği üçlü toplantı öncesinde İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları üçlü toplantı için İstanbul'da bir araya geliyor.
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde bugün İstanbul’da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmeler de ele alınacak.
Akar, üçlü toplantı öncesinde İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir görüşme gerçekleştirdi.