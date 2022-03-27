Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz görev başında

İstanbul Boğazı'nda bulunan mayınla ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Odesa bölgesinde deniz mayınlarından bir kısmının istenmedik bir şekilde koptuğunu ve serseri mayın tabir ettiğimiz şekli ile mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Mayın avlama gemilerimiz görev başında, incelemeler sürüyor" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha programı sırasında katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevapladı

“BURADAKİ ÇALIŞMALAR ÜÇÜNCÜ ÜLKELER İÇİN TEHDİT DEĞİL”

Akar, şöyle konuştu:

* Katar'da ve Katar benzeri diğer coğrafyalardaki tesis ettiğimiz tesislerden istifade ile oradaki dostlarımızla, müttefiklerimizle Silahlı Kuvvetlerimizin çalışmasını sürdürüyoruz. Bunlar eğitim şeklinde oluyor. Tatbikat şeklinde oluyor. Bunlar tabii ki önemli, burada şimdi bu konularda yapılan çalışmalar buradaki birliklerin kendi alanlarında taktik ve teknik konularda gelişmelerini sağlamayı amaçlayan bir faaliyet.

* Buradaki yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde üçüncü ülkeler için tehdit söz konusu değil. Burada biz savunma konularında çalışıyoruz. Ve tabii bu savunmanın güçlenmesi, caydırıcılığın da gelişmesi demektir. Bu manada yapılan çalışmalarımız tarihimize ve değerlerimize uygun bir şekilde devam etmekte.

“BİR AN ÖNCE ATEŞKESİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ”

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Akar, “Bu önümüzdeki dönem için de oradaki görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık bir dille hem genel kurulda hem de ikili görüşmelerde dile getirdiler biz bir an önce ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Talep ediyoruz, bunun için çalışıyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz” dedi.

Akar, şöyle konuştu:

* Burada tabi Türk vatandaşlarımızda var diğer ülke vatandaşları var. Ukraynalı masum ve sivil insanlar da var kadınlar, çocuklar, vesaire bunların hepsinin efendim bir şekilde savaş alanında çatışma alanından tahliyesi söz konusu bunun üstünden biz Türkiye olarak Dışişleri Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Cumhurbaşkanımızın liderlerle yaptığı görüşmeler çerçevesinde ciddi taleplerimiz var.

* Çalışmalarımız var ve bunun ilgili bize düşen görevlerimizi yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Bu Mariupol 'deki malum bir durum var kritik bir durum var bu konulara da biz hem Ukrayna tarafıyla hem Rusya tarafıyla arkadaşlarımız Milli Savunma Bakanlığı olarak sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Oradaki ataşemiz ilgili birimlerle hem Moskova da hem Ukrayna'daki Kiev'deki ilgili birimlerle de anlık irtibatlarını sürdürüyorlar.

“UÇAĞIMIZ ORADA KALDI”

Sözlerine “Hem Ukrayna hem Rus tarafı ve dolayısıyla bu tahliyeler konusunda da çalışmamızı sürdürüyoruz” diye devam eden Akar, şu ifadeleri kullandı:

* 23 Şubat'ta gönderdiğimiz insani yardım gönderdiğimiz iki uçağımız var onlar maalesef tam insani yardım malzemelerini bıraktıktan sonra dönüşleri sırasında bu taarruzlar başladı saldırılar başladı. Hava sahası kapatılması nedeni ile uçağımız orada kaldı. Bu konuda da yakın temasımız hem Rusya hem Ukrayna ile devam ediyor.

* Herhangi bir yanlışlık olmaması bakımından herhangi bir istenmeyen durumla karşılaşmamak bakımından durum sükûnete kavuşuncaya kadar emniyetli bir şekilde uçuş ortamı doğuncaya kadar orada uçaklarımızın kalması konusunda. Hem Ukrayna hem de Rusya'yla mutabık kaldık.

“MAYIN AVLAMA GEMİLERİMİZ GÖREV BAŞINDA”

İstanbul Boğazı’nda bulunan mayınla ilgili konuşan Akar, şunları söyledi:

* Şimdi bizim bir Rusya tarafından Ukrayna tarafından bu konuda çeşitli bilgiler bize ulaştı. Bu bilgiler çerçevesinde Odesa bölgesinde deniz mayınlarından bir kısmının istenmedik bir şekilde koptuğunu ve serseri mayın tabir ettiğimiz şekli ile mayınların bölgede olduğunu olabileceğine dair bilgiler geldi.

* Biz bunu bir taraftan tahliye ederken incelerken hem Rusya hem Ukrayna temaslarımızı sürdürüp nedir gerçek tam gerçek bunu anlamaya çalışırken diğer taraftan da başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere uçar ve yüzen unsurları Deniz Kuvvetlerimizin bir anlam seferber ettik onları ikraz ettik arkadaşlarımız, teyakkuz durumundalar ve o günden beri bu haber ilk geldiği andan itibaren herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak bakımından mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında diğer kurumlarla sahil güvenlik ile birlikte diğer kuruma da bunların hepsi paylaşıldı birlikte çalışıyoruz.

* Bu konuyla alakalı bildiğiniz gibi bir haber geldi. Bir ticari bir gemiden burada bir mayın gördüğüne dair burada bir cisim olduğuna dair bunun üzerine zaten bölgede devriye görevi yapmakta olan unsurlarımıza gerekli bilgiler verildi. Bölgeye bir SAS timi sevk edildi. SAS timi gerçekten orada bir cisim olduğunu gördü o cismi emniyetli bölgeye çektiler, incelediler bu inceleme sonucunda söz konusu cismin eski bir mayın olduğunu tespit ettiler.

* Eski bir mayın onun için incelemelerimiz devam ediyor. Ona tam olarak bir karar verilmedi onun incelemesi sürdürülüyor. Ve kime ait neye ait hangisi bu biraz önce bahsettiğimiz Odesa'da Ukraynalılar tarafından konulan mayınlardan mıdır yoksa daha eski bir mayın mıdır incelemesi sürüyor şu an da fakat söz konusu mayın emniyetli bölgeye çekilmek suretiyle bizim SAS timimiz tarafından imha edildi. Ve şuanda da İstanbul boğazındaki trafikte herhangi bir olumsuzluk yok bizim aldığımız bilgiler çerçevesinde.

“MONTRÖ PRENSİPLERİNE AYKIRI BİR TALEP İLE KARŞILAŞMADIK”

* Şimdi bu savaş durumu ile birlikte biliyorsunuz yıllarca uyguladığımız Montrö prensipleri tekrar yürürlüğe soktuk. Ve bu çerçeve de çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar hem Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler hem de Karadeniz kıyısındaki ülkeler tarafından Montrö prensiplerine aykırı herhangi bir talep ile karşılaşmadık.

* Dolayısıyla şuanda Karadeniz'deki sükûnen barış ortamı istikrar devam ediyor. Ve biz her zaman söylediğimiz gibi Karadeniz'de Montrö'nün herkes için yararlı olduğunu, Montrö'nün kimseye zararı olmadığını Karadeniz'deki barışın, huzurun, istikrarın temin edilebilmesi bakımından Montrö'yü desteklememiz gerektiğini, hepimize burada iş birliği yapıp kolaylaştırmamız gerektiğini arkadaşlarımıza söyledik, söylüyoruz. Muhataplarımıza düzeltiyorum.

* Ve dolayısıyla şuanda bu Montrö'nün uygulanması konusunda herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Ve diğer taraftan da Montrö'nün uygulamasının herkese yararlı olduğunu bir kez daha gördük.