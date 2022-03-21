Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı’na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi'ye gitti.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu’nun Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiği ve 16. BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak bir hitapta bulunacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Sayın Bakanımızın ziyaret kapsamında BAE'li karşıtıyla da görüşerek ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülmektedir” denildi.

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