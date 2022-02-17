Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev ile Svilengrad ilçesinde bir araya geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki bakan, Türkiye’nin artan ihracaat nedeniyle sınır kapılarından TIR geçişlerin hızlandırılması, iki ülke arasından demir ve deniz yolu ulaşımına geçilmesinin de aralarında bulunduğu görüşmeler yaptı. Bir süre basına kapalı yapılan görüşmenin ardından iki bakan tarafından yapılan anlaşmalar imzalandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklamasında Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle karayolunda mevcut kapasitenin arttırılması, diğer ulaşım koridorlarının da aktif kullanılması konusunda önemli görüşmeler yaptık. Tüketimin artmasıyla ticari koridorların önemi daha fazla arttı. Bu nedenle ticari koridorların kapasitesini ve konforunu arttırmak için işbirliği yapmamız çok önemli. Karayolu kapılarındaki sıkıntılarla ilgili sayın bakanın önemli çalışmaları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Kapasitelerin arttırılması için önemli çalışmalar yapıyorlar” dedi.

“DENİZ YOLU, DEMİR YOLU HATLARIN FAALİYETE ALINMALI”

Bulgaristan ile lojistik hareketliliğin artması nedeniyle iki ülke arasından demir ve deniz yolu faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, “Gittikçe artan bu lojistik hareketliliğin diğer ulaşım yollarına, demir ve deniz yoluna kaydırılması içinde önemli görüşmeler yaptık. Deniz yolunun Ro- Ro taşımacılığında önemli bir kapasite artışı ve ihtiyacın olduğunu ortak karar olarak tespit ettik. Demir yolu tarafında da gerek mevcut hatların modernizasyonu gerekse yeni hatların faaliyete alınmasıyla kapasitenin arttırılması konusunda hemfikir olduk” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlı, konuşmasının sonunda, dünyanın en önemli projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 26 Şubat’ta açılışının yapılacağını ifade ederek Bulgar Bakan Sabev’i açılışa davet etti.

SABEV: BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev, iki ülke arasından yolcu ve yük geçişlerinden iyileştirme yapılmasında hem fikir olduklarını söyledi. İlk gelen ilk geçer prensibi ile daha hızlı geçişlerin yapılması için altyapı oluşturduklarını anlatan Sabev, şöyle konuştu:

* Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Kendisi ve ekibiyle görüşmeler müzakereler yürütmek benim için büyük bir zevk, dar alanları net belirledik, onların aşılmasına yönelik neler yapılabileceğinde mutabık olduk. Sınır kapılarımızdan yolcu ve yük geçişlerinin iyileştirmesinde hemfikiriz. Bizim tarafımızdan oluşan kuyrukların koordinasyonu için bir sistem kuracağız. İlk gelen ilk geçer prensibine dayanarak.

* Daha hızlı geçişlere alt yapı iyileştirmelerini ele aldık. Yolcuların ve yüklerin geçişleriyle ilgili bazı hususlara değindik. Bu sınır ötesi iyileştirecek farklı ulaştırma yollarını da ele aldık. Asya, Avrupa yönünde daha hızlı yük ve insan geçişini sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Birlikte iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminim.

* Önümüzdeki ay içerisinde Ekonomi Bakanı ile de görüşeceğiz. Batı Balkanlar görüşmesine katılacağımı da memnuniyetle ifade ettim. Çok şeyler yapmamız gerekiyor. Ciddi bir iradeye sahibiz. Bunu birlikte yapmak memnuniyet vesilesi” dedi.

Basın açıklamasının ardından Adil Karaismailoğlu ve Nikolay Sabev ile heyette bulunanlar, Svilengrad kentinde Osmanlı döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Cisri Mustafapaşa Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Bakan Karismailoğlu, Türkiye’ye döndü.

“KAPILARDA GEÇİŞ KAPASİTESİNDE KISA VADEDE YÜZDE 30’A VARAN ARTIŞ SAĞLANACAK”

Bakan Karaismailoğlu, Bulgaristan temaslarının ardından Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yürüyerek Türkiye tarafında geçti. Sınır kapısı önünde düzenlediği basın toplantısıyla Bulgaristan’daki temaslarını değerlendiren Karaismailoğlu, öncelikli konuların başında Bulgaristan geçişli olan karayolu kapılarında yaşanan sıkıntıların geldiğini söyledi. Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

* Malumlarınız Hamzabeyli ve Kapıkule kapılarında çok aşırı derecede yoğunluklar var. Buraların kapasitelerin arttırılması ve buradaki şartların iyileştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Bulgaristan’ın yeni Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı konulara çok vakıf, konuların içerisinde, iyi bir iletişime girdik, bundan sonra iletişimimiz devam edecek. Kısa vadede, kapılardaki geçiş kapasitelerinde yüzde 30’lara varan artış yapılacağını bizlere söyledi.

* Ayrıca da kalıcı olarak da ilave geçiş kapılarının yapılması konusunda da önemli çalışmaları var. İnşallah 6 ay içerisinde önemli gelişmeler olacağı konusunda da kendileriyle hem fikir olduk. Karayolu transit geçişlerinde olsun, ikili geçişlerde olsun Bulgaristan’la iyi ilişkilerimiz devam edecek ve buradaki taşımacılarımızın yaşadığı sorunları minimuma indirmek için el birliğiyle çalışacağız, bu konuda hem fikir olduk.

“KARAYOLUYLA BİRLİKTE DEMİRYOLUNU DA FAALİYETE GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR”

Sınır kapılarındaki kapasite artışının lojistik hareketi daha da canlandıracağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

* Ayrıca tabi kapasiteyle birlikte ihracat rakamları, üretim- tüketim arttıkça bu lojistik hareketler artarak devam edecek. Bugünkü sayıların çok daha üzerine çıkacak. O yüzden hem karayollarındaki kapasiteyi arttırmamız gerekiyor, hem de karayolları alternatif güzergahları faaliyete geçirmemiz ve oradaki kapasiteleri de arttırmamız gerekiyor. Özellikle demir yolu ve deniz yolunu aktif olarak kullanmamız gerektiği konusunda da hem fikir olduk. Mevcutta kapasitesi çok düşük olan demiryolu taşımalarında da çok önemli çalışmalar yapacağız. Bu konuda da hem fikir olduk.

* Malumunuz Çerkezköy – Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda önemli çalışmalar var. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Çerkezköy – Kapıkule kısmını faaliyete alacağız. Yine Çerkezköy – İstanbul arasında da hem ihale çalışmalarımız hem de yapım çalışmaları bir taraftan hummalı şekilde devam ediyor. Bu, lojistiğin gelişimi açısından çok önemli bir koridor. Ayrıca burası, Çin’den Londra’ya uzanan demir ipek yolunun da kalbinde olan bir yer.

* Burası önümüzdeki yıllarda uzun vadede çok önemli bir fonksiyon üstlenecek. Çünkü Kuzey koridordaki 710 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 30’unu orta koridora alma hedefimiz var. Burada biz üzerimize düşen planlamaları yaptık, çalışmalarımız devam ediyor. Bulgaristan’da, bu konuda bizimle aynı fikre sahip olduklarını üstüne basarak söylediler. Ayrıca demir yolu taşımalarında Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye olarak Mart ayında toplanma kararı almıştık. Onun da organizasyonunu yaptık, inşallah demiryolundaki bu kapasitenin arttırılması ve modernizasyonun hızlıca yapılması konusunda önemli çalışmalar yapacağız.

“VARNA RO RO HATTINI AÇMAMIZ GEREKİYOR”

Su yolu aracılığıyla da yeni adımların atılacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Karasu – Varna veya İstanbul – Varna Ro-Ro taşımalarının da önemini bizzat Bulgaristan tarafıyla istişare ederek, onların da bu konuların önemine vakıf olduklarını görmemiz bizleri sevindirdi. Bizim hızlıca Varna Ro Ro hattını açmamız gerekiyor. O konuda da arkadaşlarımız derhal çalışmalarına başladılar. Yine sayın bakana Çanakkale Köprü’müzün 26 Şubat’ta açılacağını söyledik. Çanakkale Köprüsü güzergahı da bu lojistik koridorların önemli bir güzergahı olacak.

* Açıldıktan sonra Türkiye’nin Batısı, Ege ve Marmara bölgesinin Avrupa’ya açılan koridoru olacak Çanakkale Köprüsü. O da bu lojistik hareketler konusunda çok önemli bir fonksiyon üstlenecek. Biz bu Cumartesi ve haftaya açılış gününde yine Çanakkale’de olacağız. Dünyanın bu lojistik hareketlerine yön verecek, dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi 1915 Çanakkale Köprüsü. O da yine sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize kazandırdığımız çok önemli ulaştırma projelerinden bir tanesi. Bütün dünyanın gıptayla takip ettiği önemli projelerden bir tanesi. Onu da inşallah önümüzdeki hafta bütün dünyanın hizmetine sunacağız.

“TİCARET HACMİNİN 500 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI İÇİN LOJİSTİK KORİDORU VE KAPASİTE ARTIŞI ÖNEMLİ”

Bulgaristan’la ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu son ziyaretle de gözlemlediklerini sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu, “İstişarelerimiz bundan sonra da devam edecek. Bir ortak bildiri hazırladık, o bildirideki amaçlarımızı da sıraladık. Bunların artık bakanlar düzeyinde takiplerini de yapacağız. Yine bütün komşu ülkelerimizle ve güzergahımızda bu lojistik koridorlardaki ülkelerle iyi işbirliklerimiz artarak devam edecek. Çünkü 225 milyar dolar ticaret hacmimizi 500 milyar dolara çıkması için hem bu lojistik koridorların iyileştirilmesi, hem de kapasitelerin arttırılması çok önemli. O yüzden biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için canla başla bütün ekibimizle çalışacağız” ifadelerini kullandı.