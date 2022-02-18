Bangkok ismini Krung Thep Maha Nakhon olarak değiştiriyor

Tayland'ın başkenti Bangkok, İngilizce ismini değiştirerek Krung Thep Maha Nakhon yapmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Turizm destinasyonlarının en önemli merkezlerinden Tayland’da hükümet, başkent Bangkok'un ismini değiştiriyor.

Tayland Kraliyet Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada başkent Bangkok'un İngilizce isminin Tayca dilinde okunduğu gibi Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) olarak değiştirildiği bildirildi. Açıklamada, resmi evraklarda Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) olarak geçeceği kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bangkok'un isim değişikliğinin sosyal medya kullanıcılarından büyük eleştiri almasının ardından Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang açıklama yaparak, başkentin resmi isminin 2001 yılında bu yana “Krung Thep Maha Nakhon: Bangkok” olarak kullanıldığını ve “Bangkok” isminin resmi evraklarda parantez içinde kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

Kwanmuang'ın ardından açıklama yapan Tayland Başbakan Yardımcılarından Wissanu Krea-ngam ise başkent için “Bangkok” isminin kullanılmaya devam edeceğini ancak karışıklık yaşanmaması adına yabancıların da “Krung Thep” ismini kullanması için teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkentin Tayca dilindeki resmi ismi ise oldukça uzun: Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit.

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