Batsirai Tayfunu, 150 bin kişiyi yerinden edecek

Madagaskar'ı yarın vurması beklenen Batsirai Tayfunu'nun 150 binin kişinin tahliyesine yol açmasının beklendiği duyuruldu.

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Ana tropikal fırtınasının 58 kişinin ölümüne yol açtığı Madagaskar’da şimdi de Batsirai Tayfunu alarmı verildi. Yardım görevlileri tahliyeler için barınaklar kurarken, arama kurtarma ekipleri de teyakkuza geçti.

Madagaskar Ulusal Afet Risk Yönetimi Ajansı (BNGRC) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve saatte 200 kilometre varan rüzgarlarla Ana fırtınasından daha güçlü şekilde gelmesi ülkeyi vurması beklenen fırtınanın, 150 bin kişiyi yerinden edebileceği belirtildi. Ayrıca tayfunun etkisiyle meydana gelecek toprak kaymaları ve selden 600 bin kişinin de olumsuz etkileneceği aktarıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Jens Laerke ise Cenevre’deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortakları, Mauritius’tan geçtikten sonra bu hafta sonu Madagaskar’a inmesi beklenen Batsirai Tayfunu nedeniyle hazırlıklarını hızlandırıyor” dedi.

Madagaskar Meteoroloji Servisine göre Batsirai Tayfunu Cumartesi günü Ada’nın doğu kıyısını vuracak.

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