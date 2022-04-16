Beden dili uzmanları yorumladı: ‘Araları pek iyi değil’

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını açıklamalarının ardından her hareketiyle gündem olan Prens Harry ve Meghan Markle, ilk kez ABD dışında bir seyahate çıktı. Invictus Games'in açılış törenine katılan Meghan Markle, kıyafet seçimleriyle göz doldururken, beden dili uzmanları çifti analiz etti, aralarının bozuk olduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Prens Harry ve Meghan Markle, 2020’de kraliyet ailesinden ayrılmalarından bu yana ilk kez ABD dışında bir geziye çıktı ve gazi, yaralı, hasta asker erkekler ve kadınlar için düzenlenen uluslararası bir spor yarışması olan Invictus Games’e katıldı.

İngiliz basını, çiftin bu gezideki her anını mercek altına alırken, beden dili uzmanları da Harry ve Meghan’ın ilişkisini analiz etti.

İngiltere’nin önde gelen psikoterapisti ve beden dili uzmanı Nick Davies, İngiliz Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, Meghan ve Harry’nin vücut dillerinin “ikisi arasındaki ilişkinin kopmuş gibi göründüğünü” söyledi.

‘ARALARINDAKİ UYUMSUZLUK ORTADA’

İngilizlerin Megxit olarak nitelendirdiği Kraliyet Ailesi’nden ayrılma sürecinden sonra ilk kez birlikte bir seyahatte görüntülenen ikilinin arasının bozuk olduğu öne sürüldü.

Davis, Daily Star’a şunları söyledi: “Yukarıdaki fotoğraf ilginç, çünkü her ikisinin de yüzü içsel duygularını ortaya çıkarıyor ve bunlar dünyaya göstermek istediklerinden çok farklı. Harry ne kadar gülümsemeye çalışsa da, kaşları çatık, ağzı aşağı dönük ifadesi belli oluyor. Meghan ise küçük gamzelerle gülümseyerek daha eğlenceli bir portre çizmeye çalışıyor.” dedi.

Beden dili uzmanı, “Ancak ikisinin de ruh hali aralarındaki uyumsuzluğu gösteriyor. Harry daha yorgun, bıkkın ve karamsar görünürken, Meghan daha canlı ve mutlu görünüyor” dedi. İkilinin ruh halinin birbirleriyle uyumsuzluk içerisinde olduğunu da öne sürdü.

MEGHAN’IN KIYAFETLERİ GÜNDEM OLDU

Beden dili uzmanı, ileri gitti ve ‘Meghan kapalı kapılar ardında hayata geçirdiği çözümlerden mutlu görünüyor. Ancak aynısını Harry için söylememiz mümkün değil.” dedi. “Balayı dönemi normalde 18 ay civarında sona eriyor, bu yüzden bu süreç bittiğinde aralarındaki uyumla ilgili problemlerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Belli ki bazı farklılıklar yaşıyorlar.. “dedi.

Öte yandan, Meghan Markle’ın Invictus Games’in açılışında seçtiği beyaz takım da gündem oldu. Açılış töreni için tepeden tırnağa beyazlara bürünen Meghan Markle’ın tercihi Valentino oldu. Markle’ın üzerindeki ceketin 24 bin sterlin, pantolonun 1.900 sterlin, çantanın ise 3 bin 400 sterlin olduğu belirtildi.

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