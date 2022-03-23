Belarus’tan Ukraynalı diplomatlara: Ülkeden ayrılın

Rusya'nın müttefiki Belarus, ülkedeki Ukraynalı diplomatlara ülkeden ayrılma çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalırken Rusya'nın yakın müttefiki Belarus'tan Ukrayna hamlesi geldi.

Belarus, “dostane olmayan eylemler ve ülkenin iç işlerine müdahale” suçlamasıyla Ukraynalı bazı diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep etti. Haber ajansı Belta, Belarus'un Brest kentindeki Ukrayna Konsolosluğu'nun da kapatılacağını aktardı. Ukrayna büyükelçisi ve 4 diplomatınsa ülkede kalmasına izin verileceği bildirildi.

Belarus güvenlik servisi KGB, dün ülkedeki 8 Ukraynalı diplomatı casuslukla suçlamıştı. Rusya, Ukrayna işgali için Belarus topraklarını harekat toplanma üssü olarak kullanmıştı.

Rus işgali sonrasında Doğu Avrupa'daki bazı ülkeler bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

İlginizi Çekebilir Polonya istihbaratından “Rus diplomatları sınır dışı edin' çağrısı

İlginizi Çekebilir 3 Baltık ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı etti