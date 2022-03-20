Belarus lideri Putin’in sağlık durumu hakkında ateş püskürdü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Vladimir Putin'in görüntüleri üzerinden yorumlar yapılmaya devam ediliyor... Putin'de şişkinlik oluştuğu ve hasta olduğuna dair iddialar ortaya atılırken, Belarus lideri Lukaşenko çok sert açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın en büyük müttefiklerinden olan Belarus lideri Alexander Lukaşenko açıklamalarda bulundu… Son dönemde başta batı medyası olmak kamuoyunda ve sosyal medyada yayılan, “Putin hasta mı”, “Putin’in boynunda şişkinlik var”, “Putin, steroid tedavisi görüyor” iddialarına yanıt veren Lukaşenko adeta ateş püskürdü.

Rus lider hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Putin’in sağlıklı olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Bu saçma kurmacaları kafanızdan çıkarın. Putin hiç olmadığı kadar sağlıklı” dedi. Lukaşenko, “Putin’in deli ya da dengesiz olduğuna dair iddialar salaklık” ifadesini kullandı.

Japon medyasına konuşan Lukaşenko, 69 yaşındaki Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Lukaşenko, “O tamamen iyi, akıl sağlığı iyi, sağlıklı bir insan, fiziksel olarak sağlıklı. O bir atlet. Burada denildiği gibi, hepimizin cenazesinde sadece grip olacak” dedi.

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