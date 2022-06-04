Belarus liderinden ‘Ukrayna ordusu Zelenskiy’i devirebilir’ iması
Rusya’nın Ukrayna işgali 100 günü geride bırakırken Belarus’tan Ukrayna yönetimine dair ilginç bir iddia geldi.
Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i devirebileceğini ima etti. Ukrayna ordusu ve Kiev yönetimi arasında “ciddi anlaşmazlıklar” olduğunu savunan Lukaşenko, “Zelenskiy'in kendi ordusundan korkmak için iyi nedenleri var” dedi.
Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı uzun süre savaşamayacağının farkında olduğunu öne süren Belarus lideri, “Elimdeki bilgilere göre Zelenskiy ve ordu arasında ciddi bir çatışma başladı” diye konuştu. Zelenskiy'in Polonya'yla yaptığı anlaşmaların ordu içinde ve milliyetçi güçler arasında büyük tepkiye yol açtığını belirten Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak edebileceği iddiasını da yineledi.
İkinci Dünya Savaşı öncesinde bugün Ukrayna'nın batısında yer alan bazı topraklar Polonya'nın kontrolündeydi. Savaştan sonra sınırın değişmesiyle bu bölgeler Sovyetler Birliği üyesi Ukrayna'ya geçmişti.