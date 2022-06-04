Belarus liderinden ‘Ukrayna ordusu Zelenskiy’i devirebilir’ iması

Rusya’nın Ukrayna işgali 100 günü geride bırakırken Belarus’tan Ukrayna yönetimine dair ilginç bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Ukrayna ordusunun Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i devirebileceğini ima etti. Ukrayna ordusu ve Kiev yönetimi arasında “ciddi anlaşmazlıklar” olduğunu savunan Lukaşenko, “Zelenskiy'in kendi ordusundan korkmak için iyi nedenleri var” dedi.

Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı uzun süre savaşamayacağının farkında olduğunu öne süren Belarus lideri, “Elimdeki bilgilere göre Zelenskiy ve ordu arasında ciddi bir çatışma başladı” diye konuştu. Zelenskiy'in Polonya'yla yaptığı anlaşmaların ordu içinde ve milliyetçi güçler arasında büyük tepkiye yol açtığını belirten Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak edebileceği iddiasını da yineledi.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde bugün Ukrayna'nın batısında yer alan bazı topraklar Polonya'nın kontrolündeydi. Savaştan sonra sınırın değişmesiyle bu bölgeler Sovyetler Birliği üyesi Ukrayna'ya geçmişti.

İlginizi Çekebilir Rusya'dan Batı'ya bir tehdit daha: Vururuz

İlginizi Çekebilir Ukrayna'dan işgali eleştiren Rus gazeteciye vatandaşlık