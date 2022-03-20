Belçika’da facia: Karnaval kortejine otomobil çarptı

Belçika'nın güneyindeki Strepy-Bracquegnies kasabasında düzenlenen karnavala hazırlanan bir grubun provasında facia yaşandı... Sabah saatlerinde bir araç kalabalığa çarptı. İlk belirlemelere göre en az 6 kişi yaşamını yitirirken, en az 10 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Belçika’nın güneyindeki Strepy-Bracquegnies bölgesinde pazar sabahı bir facia yaşandı… Bölgede düzenlenen bir karnaval için prova yapan bir gruba bir otomobil çarptı. Yetkililer ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin de ağır olarak yaralandığını duyurdu.

Savcı Damien Verheyen, “Şu aşamada bu olayın bir terör saldırısı olduğunu gösteren hiçbir unsur yok” diyerek olayın bir terör saldırısı olmadığını söyledi.

Olayın yaşandığı bölgeye komşu olan La Louviere’nin belediye başkanı Jacques Gobert, “Geleneksel etkinlik öncesinde 150-200 kişi toplanmıştı ve enstrümanlarla birlikte kıyafetlerle her şey hazırdı. Fakat o sırada bir araç kalabalığın üzerine sürdü. Şoför daha sonra yoluna devam etti” dedi.

Yetkililer araçta bulunan iki kişinin daha sonra yakalandığını duyurdu. Bölgede yaşayan ve 30’lu yaşlarındaki kişilerin sicilinin temiz olduğu belirtildi.



İlginizi Çekebilir Belçikalı ressamın 60 yıl önce yaptığı tablo 80 milyon dolara satıldı