Beş yıl boyunca boğazında kalan plastik oyuncakla yaşadı

Avustralya'da küçük bir çocuk, beş yıldır boğazına takılan plastik oyuncağın çıkartılması için ameliyat oldu.

Sozcu.com.tr

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Adelaide, Avustralya’dan sekiz yaşındaki Marley Enjakovic, birkaç yıl önce minik bir plastik çiçeği yuttu ve bu da onda sürekli öksürüğe ve nefes alma güçlüğüne neden oldu.

Daily Mail’in haberine göre, aralık ayında Marley’nin öksürüğü bir gün o kadar kötüleşti ki nefes almakta zorlandı ve hastaneye kaldırıldı. O zamana kadar gerçekleşen çok sayıda yanlış teşhis ve kötüleşen semptomlardan sonra doktorlar, oyuncağın hava yoluna sıkışmış olduğunu keşfetti.

Cerrahların boğazına takılan plastik bir çiçek bulduğu ve çıkardığı yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

BUNCA YILIN SONUNDA ÇÖZÜLDÜ

Çok az kelime bilen çocuk, hava yolunun onarılması için ameliyat olmadan önce salı sabahı Melbourne Kraliyet Çocuk Hastanesi’nde yattı.

Boğazına takılan plastik parçasının nasıl bir his olduğu sorulduğunda, “hiçbir şey” cevabını verdi.



Önceki seferlerde annesine, astımı olduğu söylendi, ancak öksürüğün yiyecek ve içeceklerin de tetiklemesi nedeniyle daha çok artıyordu.

Oyuncak nihayet keşfedildiğinde çocuğun annesi Skye şok olduğunu ama rahatladığını söyledi. “Kesinlikle şok oldum ama aynı zamanda gerçekten rahatladım, dürüst olmak gerekirse, çünkü bunca yılın sonunda nihayet bir cevabım vardı” dedi.

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