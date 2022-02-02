Beyaz Saray açıkladı: Kritik görüşme gerçekleşti

Beyaz Saray, ABD ile Türkiye'nin Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın arasında bir görüşme gerçekleştiği duyuruldu.

Açıklamayı Beyaz Saray yaparken, Kalın ile Sullivan’ın Rusya-Ukrayna geriliminin ele alındığı vurgulandı. Açıklamada, “İki isim Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam eden saldırganlarına karşı ortak çabadan bahsetti. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkinin normalleşmesi de dahil olmak üzere bölgesel konular da masaya yatırıldı” denildi.

Son dönemde Ukrayna-Rusya gerilimin arabuluculuk rolünü artırmak isteyen Ankara’nın planlarına Hem Kiev hem de Moskova yönetimi sıcak bakıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Ukrayna’ya gidecek ve geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ankara’ya daveti kabul ettiği belirtilmişti.

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