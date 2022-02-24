Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna stratejisini uyarlamak zorunda

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, batıdan gelen yaptırımlar karşısında Ukrayna stratejisini uyarlamak zorunda kalacağını söyledi.

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Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki bugün Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, Rusya Başkanı Vladimir Putin’in Batı tarafından uygulanan ağır yaptırımların ardından Ukrayna stratejisini uyarlamak zorunda kalacağını söyledi. Psaki, “Değerlendirmemiz şu ki, Başkan Putin, ABD’nin sahip olduğu bilgi düzeyine sahip olmasını, ortaya koyduğumuz bu kadar bilgiyi ortaya çıkarmamızı beklemiyordu. küresel toplumun bu şekilde birleşik olmasını da beklemiyordu.” dedi

Psaki, ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna’nın işgal edilmesi ihtimali karşısında ulusal güvenlik ekibiyle görüşmeye devam ettiğini belirtti. Psaki, “Başkan Biden, birlikte kalmamızı sağlamak, diplomasiye kapıyı açık bırakmak, ancak Başkan Putin’e daha önce yaptıklarımızın ötesinde önemli sonuçların olacağını açıkça belirtmek için ortaklar ve müttefiklerle çalışmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

“RUSYA, SAHTE BAYRAK OPERASYONU YAPIYOR”

Psaki, Rusya’nın, Ukrayna hükümetini sözde saldırganlık iddiaları altında bırakarak “sahte bayrak” operasyonu uyguladığını söyledi. Psaki, “ABD ve müttefikleri haftalardır Rusya’nın bu tür operasyonları kullanarak Ukrayna’yı işgal etmek için bir bahane oluşturmaya çalışacağını biliyordu. Sahte bayrak operasyonları veya sahadaki gerçek durumun ne olduğu hakkında yanlış bilgi yayma çabaları olarak gördüğümüz her şeyi söylemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’YA YÖNELİK SİBER SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

Psaki Ukrayna’ya yönelik siber saldırıların arttığını belirterek, “Ukrayna ile siber ihtiyaçları konusunda görüşmeler halindeyiz. Bunun doğasını ve kapsamını, hangi adımların atılması gerektiğini değerlendirmek için acilen hareket edeceğiz.” dedi.

ABD SAVAŞMAK İÇİN ASKER GÖNDERMİYOR

Psaki, “ABD, Ukrayna’ya insani ve güvenlik yardımı sağlamaya, Rus saldırganlığına yanıt olarak Doğu Avrupa’daki ortaklarının savunmasını güçlendirmeye ve bunları artırmaya devam ediyor. Ancak ABD, Ukrayna’da savaşmak için ABD birliklerini göndermiyor. Bu değişmedi.” dedi.

Öte yandan Psaki, Ukrayna’da daha geniş çaplı bir işgalin ne zaman başlayabileceğine dair bir zaman çizelgesi sunmayı reddederek, “Hala daha fazla istila edeceğini tahmin ediyoruz.” açıklamasında bulundu. (İHA)