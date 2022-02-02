Beyaz Saray’da Joe Biden endişesi

Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'ın corona virüse yakalanması ile ilgili endişeler artıyor. Başkan'ın halkı normal hayatlarına dönmeye teşvik eden konuşmalarının ardından Beyaz Saray'da Biden endişesi başladı.

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ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da valilerle bir araya geldi. Tüm eyaletlerin valilerin yer aldığı görüşmelerde, hiç kimsenin bir olsun bile maskesini çıkarmaması dikkat çekti.

Biden’ın, Başkan, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Kabine üyeleri de dahil olmak üzere herkesten 10 metreden daha uzak oturduğu gözlemlendi.

Biden odaya girdiğinde cerrahi maske takan bir Beyaz Saray çalışanına hemen bir N95 versiyonu verildi.

Bunlar, hem normal aşılarını hem de güçlendiricisini almış olmasına rağmen, Beyaz Saray’ın, Biden’ın COVID-19’a yakalanmasını önlemek için gösterdiği olağanüstü çabalardan sadece birkaçı.

BİDEN’IN SİYASİ KONUMUNU BALTALAYABİLİR

Herhangi bir başkanı korumak için olağandışı adımların atılması şaşırtıcı değil. Ancak konu Biden olduğunda ve söyledikleri göz önüne alındığında, corona virüsüne yakalanmaması için herkesin yoğun önlemler aldığı ortada.

Başkan Biden, en son yaptığı konuşmasında Omicron dalgası karşısında halkı normal hayatlarına devam etmeye çağırmıştı. Uzmanlar, bu açıklamaların ardından kendisinin corona virüse yakalandığını söylemesi siyasi açıdan Biden’ı baltalayabileceği görüşünde… Uzmanlar, bu durumun Biden’ın siyasi konumuna da zarar vereceğini düşünüyor. Öte yandan 79 yaşında olması da çevresindekileri korkutuyor…

Biden’ın yardımcıları aylardır, COVID-19’a karşı en çok korunan insanların temkinli olmaya devam etmesinden endişe ediyor, bu dinamikleri ülkenin ekonomik ve psikolojik iyileşmesi üzerinde bir engel olarak görüyorlar.

‘PANİK NEDENİ OLMAMALI’

Son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasıyla, Biden bunun bir ‘panik nedeni değil, endişe nedeni’ olduğunu söyledi.

Son haftalarda, yardımcıları ve bilim danışmanları, COVID aşılarının varyanta karşı sunduğu güçlü korumayı gösteren ve aşılanmış insanlara günlük yaşamlarına devam edebilecekleri konusunda güven veren bir çalışma üzerine çalışmayı vurguladılar.

19 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında Biden, “Hayat kurtarmak, işletmeleri ve okulları açık tutmak için aşılar, güçlendiriciler, maskeler, testler, haplar gibi araçlara sahibiz” dedi ve hala yaygın olan kısıtlamaların “yeni” durumu yansıttığı fikrini reddetti.

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