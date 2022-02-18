Biden, Beyaz Saray’da güvenlik endişeleri artmışken iPhone’uyla görüşürken görüntülendi

Biden, Ukrayna - Rusya arasındaki gerilim devam ederken üzerinde başkanlık mührü bulunan bir iPhone ile konuşurken görüntülendi. Görüntülerin Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff'un güvenlik endişelerini dile getirmesinden sonra ortaya çıkması dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Başkan Joe Biden, Ohio gezisinden sonra perşembe günü Beyaz Saray’a geri döndü. Dönüş sırasında kullandığı cep telefonu ise dikkat çekti. Aramaya cevap verdiği cep telefonunun üzeri altın bir başkanlık mührü bulunan bir kılıfla kaplıydı, bu da onun hükümet tarafından verilmiş bir telefon olduğunu gösteriyor. Biden’ın kiminle konuştuğu belli değil, ancak önemli aramalar genellikle Beyaz Saray veya Camp David’deki güvenli hatlarla gerçekleşiyorken bu telefonla görüşme yapması akıllara, telefonun yeterince güvenli olup olmadığına dair sorular getirdi.

Dünya, Rusya ile Ukrayna sınırında savaşa hazırlanırken, Biden perşembe günü Cleveland bölgesine gitti. Biden, katıldığı etkinlikte sadece 20 dakika konuştu, aceleci çıkışını ise esprili bir şekilde dile getirerek; “Şu anda Avrupa’da küçük bir şeyler oluyor” dedi.

Başkan Joe Biden perşembe günü Beyaz Saray’a geri döndü ve altın başkanlık mührü bulunan bir iPhone telefonla konuştu.

UKRAYNA UYARISI

Biden, Rusların Ukrayna’yı işgal etme ihtimalleri hakkında ciddi bir uyarıda bulundu ve bunun önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini doğruladı. “Elimizdeki tüm işaretler, Ukrayna’ya saldırmak için Ukrayna’ya girmeye hazır olduklarını gösteriyor” dedi ve hâlâ bir diplomatik çıkış olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.

Biden’ın Ohio’ya yaptığı gezinin ardından South Lawn’a indiğinde kiminle konuştuğu belli değil, ancak dünya liderleriyle yapılan aramalar genellikle Beyaz Saray veya Camp David’deki güvenli hatlarda tutuluyor.

Görüşmenin, bu hafta Doug Emhoff’un güvenlik endişeleri nedeniyle karısı Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e mesaj bile gönderemediğine dair bir raporun ortaya çıkmasından sonra yapılması dikkat çekti.

Başkan, Rusya tehdidini ele almak için Dışişleri Bakanı Antony Blinken’i Birleşmiş Milletler’e gönderdi.

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