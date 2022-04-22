Bir Rus oligark daha, ailesiyle beraber ölü bulundu

İki Rus oligarkın bir gün arayla benzer şekillerde ölmesi kafaları karıştırdı. Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla tanınan multimilyoner Vladislav Avayev’in ardından Rus oligark Sergey Protosenya da İspanya’daki evinde ölü bulundu. Her iki ismin de yanlarında eşleri ve kızlarının cansız bedenleri vardı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan milyoner iş insanı Vladislav Avayev'in ailesiyle beraber ölü bulunmasının yankıları sürerken, bir başka Rus oligark da kızı ve eşiyle beraber evinde ölü bulundu.

Daha önce Kremlin'de görev yapan ve Rusya'nın önde gelen bankalarından Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı olan Avayev, eşi ve 13 yaşındaki kızıyla beraber pazartesi günü Moskova'daki dairesinde ölü bulunması büyük ses getirmişti. Rus milyonerin, kıskançlık nedeniyle önce eşini ve çocuğunu vurup daha sonra kendini öldürmüş olabileceği dile getirilmişti.

EVDE KANLI BIÇAK VE BALTA BULUNDU

Bu olaydan bir gün sonra, bir başka Rus milyarderin Rusya'dan kilometrelerce uzaklıktaki İspanya'da ölü bulunması kafaları karıştırdı. İspanya basını, Rus oligark Sergey Protosenya'nın evinde asılı şekilde ölü bulunduğunu, evde ayrıca Protosenya'nın eşi ve kızının bıçaklanmış cansız bedenlerine rastlandığını aktardı.

Evde kanlı bir bıçak ve balta da tespit edildi. Kişisel serveti 433 milyon doları aşan Protosenya, Gazprombank'la yakın ilişkilere sahip doğalgaz şirketi Novatek'in eski başkan yardımcısıydı.

Bir polis yetkilisi, evde intihar mektubu bulunmadığını ve Protosenya'nın eşi ve kızını öldürdükten sonra kendini astığı şüphesi üzerinde durulduğunu belirtti.

Bir gün arayla aileleriyle beraber ölü bulunan iki Rus oligark, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde bulunmuyordu.

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