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Bir ülkeden daha Putin’in kızlarına yaptırım

Kanada, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişleterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2 kızı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova’nın da aralarında bulunduğu 14 Rus oligark ile aile üyesini ekledi.

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Bir ülkeden daha Putin’in kızlarına yaptırım

ABD ve İngiltere'nin ardından Kanada'da Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Kanada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova da dahil toplam 14 Rus oligark ve aile üyesini yaptırım listesine ekledi.

Global Affairs Canada tarafından yapılan açıklamada, “Bu eylemler, Kanada’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ortaklarını Rus rejiminin Ukrayna’yı işgalindeki suç ortaklarından sorumlu tutmaktan vazgeçmeyeceğini gösteriyor” denildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın şiddetine yanıt vermek ve Putin’i sorumlu tutmak için daha fazla önlem almaya devam edeceğinin sözünü vererek, Rusya'nın “suçlarının hesabını vereceğini” ve Rusya'ya “ağır maliyetler yüklemeye devam edileceğini” aktardı.

Yaptırım listesine alınan diğer isimler arasında, Rus milyarderler Petr Aven, Mikhail Fridman, Oleg Boyko ve Mikhail Gutseriev yer alıyor.

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