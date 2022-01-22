Bloomberg: ABD Avrupa’ya doğalgaz arzı için Katar’la görüşüyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyada endişe yaratırken, Avrupa ülkeleri kış ortasında Rusya’dan doğalgaz akışının kesilmesi ihtimalinden dolayı da endişeli. ABD yönetiminin, olası bir Ukrayna işgali durumunda Avrupa’da doğalgaz sıkıntısı yaşanmaması için Katar’la görüştüğü bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiası dünyada tansiyonu yükseltirken, ABD yönetiminin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kesmesi ihtimaline karşı Katar'la görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Joe Biden yönetiminden yetkililerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde sıvılaştırılmış doğalgaz arzında kesinti olması halinde Katar'dan gaz sevkiyatı için harekete geçtiğini yazdı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’yi Beyaz Saray'a davet etmeyi planladığı kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese de, ABD yönetiminin Avrupa'ya yakıt arzı için ortaklarla beraber çalıştığını söyledi. Deese, “Şu anda odak noktası, kış ayları boyunca Avrupa ülkelerinin yeterli miktarda doğalgaza ulaşmasını sağlamak” dedi.

Washington'daki Katar Büyükelçiliği ise, ABD'yle yürütülen görüşmelere dair Bloomberg'in açıklama talebine yanıt vermedi.

BAZI AVRUPA ÜLKELERİ ENDİŞELİ

Bloomberg'e göre, Ukrayna krizinin daha da büyümesi halinde Rusya'yı hedef alacak ağır yaptırımların kış ortasında Rusya'dan doğalgaz akışını durdurması ihtimali bazı Avrupa ülkelerinde kaygı yaratıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası yaptırımlara vereceği sert yanıtın Avrupa ekonomilerini de kötü etkileyebileceği belirtiliyor.

Avrupa ülkelerinde doğalgazın yüzde 40'ından fazlası Rusya'dan temin ediliyor ve Rus gazının yaklaşık üçte biri Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un geçen yaz Avrupa'ya enerji akışını azaltması, Avrupa'yı tedarik kriziyle karşı karşıya getirmişti.

Dünyanın başlıca sıvılaştırılmış doğalgaz üreticilerinden Katar, Avrupa'daki doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor. Ülke, doğalgaz ihracatının büyük bölümünü Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gerçekleştiriyor.

‘ABD’NİN YAPTIRIM BASKISI AVRUPA’DA TEPKİ ÇEKİYOR’

Bloomberg, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım paketini desteklemeleri için Avrupa ülkelerine yönelik baskıyı artırdığına ve bu durumun Avrupa'da tepkilere neden olduğuna da dikkat çekti

Rusya, uzun süredir Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını söylüyor ancak NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetlerinin durdurulmasını içeren bir dizi güvenlik garantisi talep ediyor. NATO ise bu teklifi reddettiğini açıkladı.

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