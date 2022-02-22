Bloomberg: İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye’yle normalleşme çabalarının sürpriz ismi oldu

Türkiye-İsrail ilişkilerinde son dönemde atılan normalleşme adımları uluslararası basında da yakından takip ediliyor. ABD merkezli yayın organı Bloomberg, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un son dönemde Türkiye’yle yakınlaşmanın sürpriz yıldızı olduğunu yazdı. Analizde, Herzog’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kurduğu iletişimin diplomasi alanındaki en dikkat çekici girişimi olduğu ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin önde gelen haber kuruluşlarından Bloomberg, Türkiye ve İsrail yakınlaşmasını ele aldığı analizde, bu yakınlaşmanın arkasında sürpriz bir isim olduğuna dikkat çekti.

Temmuzda göreve gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesi için büyük çaba harcadığı belirtilen yazıda, Herzog'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la kurduğu iletişimin diplomasi alanındaki en dikkat çekici girişimi olduğu ifade edildi.

Bloomberg'in “İsrail diplomasisinin beklenmedik yıldızı” olarak nitelediği Herzog, göreve geldiğinden bu yana Ürdün'ü gizlice ziyaret ederek Kral 2. Abdullah'la görüşmüş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le telefonda görüşerek bir ilke imza atmış, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

ERDOĞAN’LA 4 KEZ GÖRÜŞTÜ

Bloomberg, Herzog'un en dikkat çekici adımının Türkiye'yle normalleşme çabaları olduğunu belirterek Erdoğan'la telefonda 4 görüşme yapan Herzog'un gelecek ay Türkiye'ye geleceğini hatırlattı.

Herzog'un eski danışmanı Yigal Palmor, Türkiye'yle görüşmelere ilişkin olarak “Herzog, İsrail'in şu anda gergin ilişkiler yaşadığı bölgedeki en stratejik müttefikiyle ilişkileri düzeltme çabalarına öncülük ediyor” dedi. Türkiye'nin bölgesel açıdan çok önemli bir aktör olduğunu söyleyen Palmor, enerji açısından da ülkenin stratejik bir geçiş noktası olduğuna vurgu yaptı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Herzog'un Türkiye'yle normalleşme çabalarını överek 61 yaşındaki cumhurbaşkanını “sorunların çözmekte çok yetenekli olağanüstü bir diplomat” olarak nitelemişti.

İsrail'in eski Londra Büyükelçisi ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski sözcüsü Mark Regev de, Herzog'un uluslararası alanda çok etkili bir lider olduğunu ifade etti.

‘TÜRKİYE GERİLİM YAŞADIĞI ÜLKELERLE İLİŞKİLERİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR’

İsrail'de cumhurbaşkanlığı koltuğunun daha çok sembolik önemde olduğuna dikkat çeken Bloomberg, Herzog'un siyaset ve diplomasi alanında uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde öne çıktığını yazdı.

Yazıda, Türkiye'nin ekonomideki kötü gidişat nedeniyle İsrail gibi gergin olduğu ülkelerle arasını düzeltmeye çalıştığı, İsrail'le normalleşmenin ABD'yle de ilişkilerin düzelmesine yardımcı olacağını umduğu yorumu yer aldı.

Öte yandan potansiyel enerji anlaşmalarının Türkiye için İsrail'e adım atmasını sağlayan en önemli neden olabileceği de ifade edildi.

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