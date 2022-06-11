Bloomberg’den skandal çağrı: Türkiye’ye silah satışını durdurun

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazları ve Yunanistan’la tırmanan gerilim, uluslararası basında da dikkatle takip ediliyor. ABD’nin önde gelen yayınlarından Bloomberg’de yayınlanan bir yazıda, Türkiye ve Macaristan Batı’nın ittifaklarındaki “iki zayıf halka” olarak nitelendirildi ve iki ülkeye karşı sert adımlar atılması önerildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışma sürerken ABD'nin önde gelen yayınlarından Bloomberg, Türkiye'yle ilgili skandal bir yazıya imza attı.

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali sürerken Batı'nın birliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiği belirtilen yazıda, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) bütünlüğünün Türkiye ve Macaristan nedeniyle risk altında olduğu yorumu yer aldı. Bloomberg editör kurulu tarafından kaleme alınan yazıda, Batılı liderlerin ittifaklarındaki “iki zayıf halka” olan Türkiye ve Macaristan'a odaklanması gerektiği kaydedildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “PKK'ya destek ve silah ambargosu” gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktığına, ayrıca Türkiye'nin bir diğer NATO üyesi Yunanistan'la ilişkilerinin giderek gerildiğine dikkat çekildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararına itiraz ederek yaptırım paketini engellediği hatırlatıldı.

“NATO’DAN İHRAÇ SEÇENEĞİ MASADA TUTULMALI”

Bloomberg, bu durumun NATO ve AB'nin “kontrol edilemeyen liderleri dizginlemek için” yaratıcı çözümler bulma ihtiyacını ortaya koyduğunu yazdı.

Erdoğan'ın tavrını “şantaj” olarak niteleyen Bloomberg, ABD'nin buna karşı Türkiye'ye silah satışını durdurmasını önerdi. NATO'nun da Türkiye'nin askeri planlara ve tatbikatlara katılımını askıya alma tehdidinde bulunabileceği kaydedilen yazıda, gerilim daha da artarsa NATO'nun üyelikten ihraç kurallarını değiştirme seçeneğinin de masada tutulması gerektiği öne sürüldü.

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