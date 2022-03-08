BM, Ukrayna’daki ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 29'u çocuk olmak üzere en az 474 sivilin öldüğünü açıkladı.

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Geçtiğimiz 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaştan korkutan haberler geliyor.

BM İnsan Hakları Ofisi’nin raporuna göre, Rusya-Ukrayna savaşında 29’u çocuk olmak üzere en az 474 sivilin öldüğünü açıkladı. Çatışmalarda en az 861 kişi yaralandı ve kayıp sayısının bin 335’e ulaştığı açıklandı.

BM’nin açıkladığı raporda, gerçek rakamların daha çok olmasının muhtemel olduğu belirtildi. Kayıpların Volnovakha, Mariupol ve Izium gibi kasabalarda daha çok olduğunun ifade edildiği raporda, Moskova yanlısı Donetsk ve Luhask bölgelerinde 545 kaybın, 96 can kaygının ve 449 yaralının olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

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