Boris Johnson: Rus oligarklara hizmet veren hukuk bürolarına ceza geliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Rus oligarklara hizmet veren hukuk büroları ve avukatlara ceza verileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda bir konuşma yaptı… Johnson, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ile ilgili de konuşurken, ülkede Rus oligarklara ve iş insanlarına yardım eden veya hizmet veren hukuk bürolarına ve avukatlara çağrıda bulundu.

Johnson, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle Rus oligarklara yardım eden avukatlara ceza kesilebileceğini söyledi. Johnson, “Avukatlar ve paralarını Londra’da saklamak isteyenlere yardım eden herkes, yaptırımlar kapsamında ceza alacaktır. Eğer yasaları çiğnerseniz ceza alırsınız” ifadesini kullandı.

Johnson oligarklara gönderme yaparak, “Eğer onlar yasaları çiğnerlerse ve bu ülkenin amaçlarını baltalarlarsa ve Putin’in savaş makinesine destek verirlerse bedelini öderler” dedi.

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