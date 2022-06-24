Boris Johnson’a bir şok daha: Parti başkanı istifa etti

İngiltere’de “partygate” skandalının yarattığı sarsıntı sürüyor. Muhafazakar Parti Başkanı Oliver Dowden, Başbakan Boris Johnson’a yazdığı mektupta “Parlamentodaki ara seçimler, partimizin için kötü sonuçların alındığı son örnekti. Birileri sorumluluk almalı” diyerek istifa etti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin başkanı Oliver Dowden, art arda alınan seçim yenilgileri nedeniyle istifa etti.

Dowden, Başbakan Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda “Dün parlamentodaki ara seçimler, partimizin için kötü sonuçların alındığı son örnekti. Destekçilerimiz stres içinde ve son gelişmelerden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Onların duygularını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı. “Birileri sorumluluk almalı” diyen Dowden, partide işlerin normalmiş gibi devam edemeyeceğini belirtti.

‘YOLA DEVAM EDECEĞİM’

Johnson ise bu sabah yaptığı açıklamada, seçmeni dinleyeceğini ancak “yola devam edeceğini” söyledi.

Covid kısıtlamaları sırasında Başbakanlık ofisinde verilen partiler nedeniyle istifa baskısı altında olan Başbakan Johnson'ın partisi, geçen ay Birleşik Krallık’ta yapılan yerel seçimlerde birçok belediyede yüzlerce sandalye kaybetmişti. Muhafazakar Parti, son olarak da iki ara seçimde ağır bir yenilgi aldı.

Başbakan Johnson, bu ay başında Covid-19 kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Muhafazakar Parti meclis grubunda yapılan güven oylamasını kazanmıştı ama parti içinde tepkiler dinmedi.

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