Boris Johnson’ın eşi yıllar önce gözüne kestirmiş

Son dönemde ismi Covid-19 yasakları sırasında başbakanlık konutunda parti yaptığı iddiasıyla gündemden düşmeyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğrafı tabloid basını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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29 Mayıs 2021’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile evlenen 33 yaşındaki Carrie Symonds’ın Johnson ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı İngiliz tabloid basınının gündemine oturdu.

Henüz tanışmadan 6 yıl önce çekilen fotoğraflar, Symonds’ın hayatının anlatıldığı kitap ile birlikte yayınlandı. Michael Aschroft’un kaleme aldığı kitapta Symonds’ın Muhafazakar Parti’nin üst düzey isimleriyle erken yaşta yakınlaştığına dikkat çekildi.

Symonds’ın henüz tanışmadığı 2012’de Johnson’ın Londra belediye başkanı olmak için düzenlenen seçim kampanyasına dahil olduğu görülüyor. Fotoğraflarda gönüllülerle birlikte poz veren Johnson’ın yanında o zaman henüz 24 yaşında olan Symonds da yer alıyor.

Öte yandan Symonds’ın 30’uncu yaş günü için düzenlediği parti de İngiliz basınının gündemine düştü. Kitapta henüz 3 yıl önce Muhafazakar Parti içinde çok da tanınan bir figür olmayan Symonds’ın partisine partinin üst düzey kurmaylarından Boris Johnson, Sajid Javid ve Michael Gove gibi kabinedeki isimlerin katıldığı da ortaya çıktı. Muhafazakar Parti içinde bu isimlerin, genç bir siyasetçi adayının partisine gitmesinin tepki olduğu da belirtildi.

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