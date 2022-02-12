Boris Johnson’ın yeni asistanının müstehcen filmi ortaya çıktı

İngiltere'de Covid-19 kısıtlamalarının en sıkı olduğu dönemde Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partilere katıldığı tespit edilen ve kurmayları ve bakanlarında revizyona giren Başbakan Boris Johnson'ın yardımcısı olarak seçilen 41 yaşındaki Joy Morrisey'in B-sınıfı müstehcen bir filmde rol aldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Son haftalarda corona virüsü kısıtlamaları ve yasaklarına ev sahipliği yaptığı iddiasıyla zor günler geçiren ve “Partygate” olarak da bilinen parti skandalının odağındaki Boris Johnson’ın bu hafta göreve aldığı ABD doğumlu asistanı Joy Morrisey İngiliz tabloid basınının gündemine oturdu.

41 yaşındaki Morrisey’nin 2009 yılında Geek Mythology isimli filmde oynadığı ortaya çıktı. Sinema endüstrisinin düşük bütçeli yapımları tanımlayan B-sınıfı film kategorisindeki müstehcen filmin bir sahnesinde Morrisey, birlikte rol aldığı aktörün sırtına çıkıyor.

İnternet üzerinden filmi izleyenler ve eleştirmenler 90 dakikalık filmdeki Morrisey’nin performansını beğenmediklerini söyledi. Başbakan Johnson’ın “gözü ve kulakları” olacak Morrisey’nin rol aldığı film hakkında, “Bu film tam bir hayal kırıklığı. Keşke izlemeseymişim diyeceksiniz” yorumları yapıldı.

ABD’de dünyaya geldikten sonra Londra’ya ünlü eğitim kurumu LSE’de yüksek lisans yapmak için gelen Morrisey yaklaşık 15 yıldır İngiliz vatandaşı.

Johnson, tarafından parlamento özel sekreteri olarak görevlendirilen Morrisey bu atama sonrasında, “Bu göreve geldiğim için onur duydum. Pandemiden çıkarken yapılacak çok şey var” demişti.

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