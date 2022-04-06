Bükreş’te arabasıyla Rus elçiliğine çarpan kişi öldü

Romanya polisi, Bükreş’te bir sürücünün arabasıyla Rus elçiliği binasının kapısına hızla çarptığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya tepkiler büyürken bu sabah arabasını Romanya'daki Rus Büyükelçiliği binasının ana kapısına süren bir kişi hayatını kaybettiği.

Polis, Bükreş'te bir sürücünün arabasıyla elçilik binasının kapısına hızla çarptığını duyurdu. İtfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle ön kısmı alevler içinde kalan aracı söndürmek için olay yerine gitti.

Olayın kaza olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Avrupa'da Ukrayna'daki işgalin başlamasının ardından çok sayıda kentteki Rus elçilikleri protesto gösterilerine sahne oldu.

Romanya, dün 10 Rus diplomatı “uluslararası kurallara uymadıkları” gerekçesiyle sınır dışı edeceğini duyurmuştu. İşgal sonrasında 200 binden fazla Ukraynalı Romanya'ya kaçarken, yaklaşık 80 bininin hala ülkede olduğu sanılıyor.

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