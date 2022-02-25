Burası Rusya: Binlerce insan Putin’e tepki için sokağa döküldü

Rus lider Putin'in önceki gün orduları Ukrayna'ya yönlendirmesine uluslararası kamuoyunda tepkiler büyürken, kendi vatandaşları da ayağa kalktı... Dün 51 farklı şehirde gösteriler düzenlenirken ilk belirlemelere göre yaklaşık 1400 gösterici ise Rusya polisi ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya saldırması sonrasında başta bölge ülkeler olmak üzere ABD ve NATO’dan da çok sert tepkiler geldi. Putin, uluslararası kamuoyunun tepkisine ve yaptırımlarına karşı geri adım atmazken kendi vatandaşları da bu gelişmelerin ardından Rus lidere sırt çevirmeye başladı.

Dün gece ülkenin 51 farklı kentinde irili ufaklı gösteriler düzenlendi… Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere birçok şehirde binlerce gösterici bir araya gelerek Putin’e barış çağrısı yaptı.

Fakat Rus güvenlik güçlerinin göstericilere yanıtı ise çok sert oldu. Dün gece Rusya’nın 51 kentinde 1391’den fazla insanın gözaltına alındığı duyuruldu. Başkent Moskova’da 700’den fazla insan gözaltına alınırken, ülkenin ikinci büyük kenti St. Petersburg’da ise gözaltına alınanların sayısının 340 olduğu belirtildi.

Son dönemde hükümet ve ülkeyi yıllardır demir yumrukla yöneten Putin’e muhalif olanların ülkeden kaçmaya zorlandığı ya da hapsedildiği Rusya’da muhalefet ve barış yanlıları ise barış sağlanması için imza kampanyaları başlattı. Ülkedeki 250’den fazla gazeteci ise bir açık mektup yazarak bu işgalin sonlandırılmasını istedi.

Yaklaşık 250 bilim insanının da dahil olduğu bir açık mektup ise büyük gündem yarattı.

Son yıllarda kamuya açık alanda protesto yapılmasını çok zor şartlara kısıtlayan Rusya’da göstericiler, Putin karşıtı sloganlar atarak iki ülke arasında başlayan savaşı sonlandırmaya çalıştı.

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