Çavuşoğlu ile Blinken arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelirken, Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün (8 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
* Görüşmede, RF-Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme gelmiş, Bakan Çavuşoğlu, RF ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimlerimiz hakkında muhatabına bilgi vermiştir.
* Görüşmede, Kuzey Suriye'deki gelişmeler de ele alınmış, Bakan Çavuşoğlu, PKK-YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve bu terör örgütüne karşı mücadelemizin kararlılıkla süreceğini vurgulamıştır.
* Görüşmede, Kafkaslar’daki son gelişmeler ve Ermenistan'la devam eden normalleşme süreci de ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11-13 Mart tarihlerindeki Antalya Diplomasi Forumuna davet etmiştir. Blinken ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendi için geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.