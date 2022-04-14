Çavuşoğlu, İsrailli gazetecilerin sorularını yanıtladı: ‘İsrail ile sürdürülebilir bir ilişki arıyoruz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail ilişkilerine önemli açıklamalarda bulundu. İsrailli gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Ankara'nın İsrail ile "sürdürülebilir bir ilişki" aradığını vurguladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile İsrail ilişkilerinde normalleşme süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un geçtiğimiz ay Ankara’da bir araya gelmesi ile ivme kazanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail basınına Türkiye-İsrail ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ankara’nın İsrail ile “sürdürülebilir bir ilişki” aradığını, ancak bu durumun İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarına bağlı olduğunu söyledi.

İsrailli gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İsrail ile 1949 yılından beri inişli çıkışlı ilişkilere sahibiz. Bunların, ikili ilişkilerdeki sorunlardan çok Filistinlilerin hak ihlallerinden kaynaklandığını söyleyebilirim” dedi. Çavuşoğlu sözlerini, “Sürdürülebilir bir ilişki için İsrail tarafından Filistin meselesine ilişkin uluslararası hukuka saygı duymasını bekliyoruz” ifadeleriyle sürdürdü.

‘DİYALOGU GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ’

Çavuşoğlu, İsrail ve Türkiye’nin ortak çıkarları olduğunu ve Türkiye’nin “olumlu bir gündem aracılığıyla ikili işbirliği ve bölgesel diyaloğu geliştirmeye hazır” olduğunu söyledi.

Enerji, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, tarım ve gıda güvenliği alanlarında işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Mart ayındaki ziyaretine ve Kasım ayında Başbakan Naftali Bennett ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine işaret ederek, “Şu anda ilişkilerimizde yeni bir ivme var” dedi.

Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan iki devletli çözüme desteğimizi yineledi” dedi. “Başkan Herzog’un ziyareti sırasında Filistin’e ilişkin beklentilerimizi dile getirdi. Çok samimi bir görüşme oldu.” ifadelerinde bulundu.

Çavuşoğlu, Erdoğan’ın İsrail’deki son terör saldırılarını ve Pazar günü Beytüllahim yakınlarında İsrail güçleri tarafından Filistinli bir kadının öldürülmesini kınadığını da vurguladı.

Dışişleri bakanının önümüzdeki ay İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor.

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