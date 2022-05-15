Çavuşoğlu’ndan Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama

NATO Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı için Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Finlandiya ile İsveç’in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç’in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık” dedi.

Çavuşoğlu, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” ifadelerinde bulundu.

‘TERÖRÜ DESTEKLEMEYİ DURDURMALILAR’

Çavuşoğlu, “İsveç ve Finlandiya terörü desteklemeyi durdurmalı. Güvenlik garantisi vermeli, ve Türkiye’ye yönelik ihracat yasaklarını kaldırmalı” ifadelerinde bulundu. Dışişleri Bakanı, “Finlandiya Dışişleri Bakanı tutumuza ılımlı yaklaşırken İsveç'te bunu görmüyoruz” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Çavuşoğlu, “Savaşın sonlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekiyor” dedi.

Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair, “veto ederiz” sinyali vermiş, “Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Almanya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile görüştüklerini açıkladı.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofodla görüştük ifadelerini kullandı.

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