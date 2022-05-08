Çavuşoğlu’nun bozkurt selamı ilişkileri gerdi: Türkiye’ye engel, Ermenistan’a onay

Yaklaşık 2 hafta önce gittiği Uruguay'da 1915 olaylarını protesto eden bazı göstericilere bozkurt selamı veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Uruguay-Türkiye hattında yarattığı gerilim devam ediyor. Türkiye'de göreve başlamaya hazırlanan büyükelçinin veto edilmesinden kısa bir süre sonra Ermenistan'a büyükelçi atanmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr

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Nisan ayının sonunda Uruguay’a giderek Montevideo’daki büyükelçilik binasının açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, buradan çıkarken kendisini protesto eden göstericilere bozkurt selamı ile karşılık vermişti.

1915 olaylarını eleştiren ve “soykırım” iddiasında bulunan göstericilere makam aracından bozkurt işareti veren Çavuşoğlu’nun bu hareketi Uruguay’da gündem olmuş ve Ankara-Montevideo hattında gerilim yaratmıştı.

Çavuşoğlu’nun bu hareketine Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle Pou da tepki gösterirken, “İnsanların haklı olarak canı yandı” yorumunu yapmıştı. Bozkurt selamından sonra Türkiye’nin yeni atanan Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu da Uruguay Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Müftüoğlu’nun bu hareket ile ilgili açıklama yapması istendi.

Bu hareketin bir yansıması olarak Uruguay muhalefeti, Türkiye’ye gönderilmek üzere Senato’nun onayını bekleyen diplomat Hugo Cayrus’un Ankara’ya gönderilmesini engelledi. Frente Amplio isimli muhalefet bloğunun önayak olduğu oylamada oy birliğiyle Cayrus’un gönderilmesi engellendi. Alınan karar ile ilgili açıklamada Cayrus’un deneyimli bir diplomat olduğuna vurgu yapılırken bu kararda Cayrus’un deneyimi ve geçmişinin bir ilgisi olmadığı da belirtildi.

Fakat bu karardan kısa bir süre sonra Uruguay, Ermenistan ile diplomatik ilişkilerini kuvvetlendirme kararı aldı. Uruguay’ın Ermenistan maslahatgüzarı Eduardo Rosenbrock’ı büyükelçiliğe getirme kararı alındı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine 2021 yılında karar alındığı fakat henüz büyükelçi atanmadığı açıklandı.

“SOYKIRIM” DİYEN İLK ÜLKE

Uruguay, sözde Ermeni soykırımını tanıyan ilk ülke olmuştu.

Uruguay, 20 Nisan 1965'te 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişki 27 Mayıs 1992'de kurulmuştu.

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