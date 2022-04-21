Çeçen lider Ramazan Kadirov, Mariupol’ü ele geçirecekleri saati söyledi

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 aydır savaş devam ederken Moskova yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan dikkat çekici bir çıkış geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Ukrayna’nın doğusundaki bölgelere kayarken, çatışmalar son dönemde Mariupol’de arttı…

Rus askerlerinin Mariupol’de şiddeti artırdığı bir dönemde Moskova yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov çok net bir açıklamada bulundu. Kadirov, Mariupol’ün bugün öğlen saatlerinde düşeceğini iddia etti.

Azovstal demir-çelik fabrikasının kısa bir süre içinde Rus askerleri tarafından ele geçirileceğini ve fabrikadaki Ukraynalı asker ve sivillerin saklandığını fakat Mariupol’ün de yakında düşeceğini söyledi.

Kadirov, “Öğleden önce ya da öğleden sonra Azovstal’ın kontrolü tamamen Rus güçlerinin kontrolüne girecektir” dedi. Kadirov’un açıklamalarıyla ilgili olarak Ukraynalı yetkililerden bir açıklama gelmedi. Ukranya Genelkurmay Başkanlığı, perşembe sabahının erken saatlerinde füze ve bomba saldırılarının devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yaptığı açıklamada Azovstal fabrikasında yaklaşık 1000 sivilin sığındığını dile getirerek çatışmaların durması gerektiğini dile getirmişti.

MARIUPOL NEDEN ÖNEMLİ?

Eğer Rus askerleri Mariupol’ü ele geçirirse bu gelişme Rusya’nın 24 Şubat’tan beri elde ettiği en büyük kazanım olarak kayıtlara geçecek.

Çatışmaların devam ettiği bölgede Mariupol’ün düşmesi demek Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım bölgesinin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler için bir yol oluşturması açısından büyük bir önem teşkil ediyor.

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