Cenevre’deki Libya görüşmeleri sonuçsuz kaldı

İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya’nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Konseyi arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığı bildirildi.

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İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi ile Libya Devlet Konseyi arasında yapılan ve Libya'da Aralık 2021’de yapılması planlanan seçimler için anayasal bir temel ile geçici düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varmayı amaçlayan görüşmelerden sonuç çıkmadığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams yaptığı açıklamada, devlet başkanı, parlamento ve hükümetin rolü ve yetkileri üzerinde anlaşmaya varma konusunda ilerleme kaydettiklerini, ancak diğer farklılıklar arasında anlaşma sağlayamadıklarını ifade etti. Williams “İlk devlet başkanlığı seçimlerinde adayların uygunluk şartları konusunda anlaşmazlık devam ediyor” ifadelerini kullanarak, anlaşmazlığı çözmek için ileriye dönük alternatif yollar konusunda önerilerde bulunacağını açıkladı.

SEÇİMLER YAPILAMAMIŞTI

BM liderliğindeki Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım 2020’de düzenlediği toplantılarda, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verilmişti, ancak bazı tartışmalı adayların seçime katılması konusundaki fikir ayrılıkları nedeniyle çıkmaza giren seçimler yapılamamıştı.

Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz mart ayında Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğu gerekçesiyle Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmiş, BM tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise istifa etmeyi reddetmiş ve görevi seçilmiş bir hükümete devredeceğini ifade etmişti.

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