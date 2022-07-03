Çin’de Chaba alarmı

Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yerel hükümet, Chaba Tayfunu için acil durum müdahale seviyesini yükseltti.

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Yılın üçüncü tayfunu olan Chaba, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine doğru saatte maksimum 119 km’ye ulaşan bir hızla ilerlerken Hainan’a da güçlü fırtınalar ve şiddetli yağmurlar getirdi.

Meteoroloji yetkilileri, Chaba’nın, muhtemelen Cumartesi öğleden sonra ile akşam saatleri arasında Guangdong’un kıyı kesiminden karaya çıkacağını söylüyorlar.

Eyalet hükümeti, jeolojik bir felaket yaşanabileceği endişesiyle 47 ada sakininin tahliye edildiğini söyledi.

Hainan’da tren seferleri durdurulurken Haikou ve Sanya’daki havaalanlarında 400’den fazla uçuş da iptal edildi. Bu iki şehirde bulunan tüm manzara seyir noktaları kapatıldı, deniz eğlencesi ve havadan gezinti faaliyetleri de askıya alındı. (Fotoğraf: Depo Photos)