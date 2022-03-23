Çin’de düşen uçağın kara kutusu bulundu: Pilotlar çağrılara yanıt vermemiş

Çin'in Guangxi bölgesinde önceki gün meydana gelen ve 132 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası sonrası bölgedeki ekiplerin çalışmaları devam ederken, uçağın kara kutusunun bulunduğu belirtildi. Kara kutu, pilotların hava trafik kontrolörlerinden gelen birden fazla çağrıya yanıt vermediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Çin’de pazartesi günü, China Eastern Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak dün 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düştü. Uçaktaki 132 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede uçağın kara kutusunun da bulunduğu bildirildi.

Çin havacılık otoritesi sözcüsü Liu Lusong gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Çin Doğu MU5735’ten gelen uçuş kayıt cihazının bulunduğunu” söyledi.

Çin Sivil Havacılık Otoritesi Havacılık Güvenliği Dairesi müdürü Zhu Tao, Salı akşamı düzenlediği basın toplantısında, bir hava trafik kontrolörünün uçağın irtifasının keskin bir şekilde düştüğünü gördükten sonra pilotlarla birkaç kez iletişime geçmeye çalıştığını ancak yanıt alamadığını söyledi.

Zhu, bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak da “Şu an itibariyle kurtarma ekipleri henüz kurtulan bulamadı” dedi.

Kurtarma görevlileri, iki dakika kadar kısa bir süre içerisinde 30 bin ft irtifa kaybeden ve düşen uçakta bulunan herkesin ve her şeyin çarpmanın etkisiyle çıkan yangınla saniyeler içinde ‘tamamen yandığı' açıkladı. Yangının daha sonra da kazanın meydana geldiği ormanlık alana sıçradığı kaydedildi.

Kazanın nedeni hakkında spekülasyon yapmak için henüz çok erken olduğunu söyleyen müfettişler, uçağın düşüşün 96. saniyesinde veri iletimini durdurduğunu söyledi. Zhu’nun ‘çok zor’ olacağını söylediği soruşturma, yağmurun enkaz alanını ıslatması ve uçağın neredeyse tamamen yanması sonucu bugün itibariyle geçici olarak askıya alındı.

Zhu, soruşturma ekibinin kanıt toplamak için “tüm çabayı” göstereceğini belirtirken, “Kazanın nedenini analiz ederken tüm faktörleri dikkate alacağız” dedi.

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