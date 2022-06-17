Çin’den ilk yerli yapım uçak gemisiyle gövde gösterisi

Çin’in ilk yerli yapım uçak gemisi, ABD’yle bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde Çin’in hızla artan askeri kapasitesini ortaya koydu. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in yeni gemisinin bölgede tansiyonu tırmandırabileceğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Çin, üçüncü uçak gemisini bu sabah düzenlediği törenle tanıttı. Ülkenin ilk yerli yapım uçak gemisi olan dev gemiye, Tayvan yakınlarındaki Fujian bölgesinin ismi verildi.

Renkli kurdelelerle süslenen gemi için Şanghay'da top atışlarıyla tören düzenlendi. Onlarca askerin ve üst düzey yetkililerin katıldığı törende marşlar okundu.

NÜKLEER KAPASİTEYE SAHİP OLABİLİR

Büyük bir uçuş güvertesi ve fırlama sistemiyle donatılmış uçak gemisi, gelişmiş askeri özellikleriyle dikkat çekiyor. Gemide uçakların iniş-kalkışını kolaylaştırmak için bir elektromanyetik mancınık sistemi de bulunuyor. Çin basını, 2018'de yapımına başlanan geminin nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olabileceğini aktarmıştı.

Çin'in ilk defa ürettiği uçak gemisi, ABD'yle bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde Çin'in artan askeri kapasitesini ortaya koyuyor. Çin Halk Ordusu, son dönemde silahlarını modernize etmek için büyük yatırımlar yapıyor.

EN ÇOK UÇAK GEMİSİ ABD’DE

Çin, 1998'de Ukrayna'dan kullanılmış iki uçak gemisi almış ve ülkede modernize etmişti. Dünyada en çok uçak gemisine sahip ülke, 11 gemiyle ABD. İngiltere'nin elinde ise iki uçak gemisi bulunuyor.

Çin'in bağımsızlığını tanımadığı Tayvan'ın Savunma Bakanlığı, Çin'in yeni gemisinin ülkenin artan askeri faaliyetlerini ortaya koyduğunu ve bu gelişmenin bölgede tansiyonu tırmandırabileceğini bildirdi.

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