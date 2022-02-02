Corona salgını döneminde ABD’de cinayetler yüzde 30 arttı

Corona virüsü salgınının ilk yılında ABD'de işlenen cinayet sayısı, hem şehirlerde hem de kırsal alanlarda, hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat eğilimli eyaletlerde yaklaşık yüzde 30 oranında arttı.

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ABD’de Nebraska'daki Omaha Üniversitesi’nde kriminoloji ve ceza adaleti alanında doçent olan Justin Nix’e göre, silahların yaygınlaşması, salgın stresi ve halkın polise olan güveninin azalması, ülke çapında cinayetlerdeki artışa neden oldu.

“Kamusal alanlarda silah taşımanın arttığına dair kanıtlarımız var. Tüm gerginlikleri ve getirdiği belirsizlikler ve ekonomik kaygıyla birlikte pandeminin muhtemelen bir rol oynadığını biliyoruz” diyen Nix, “Son olarak, George Floyd’un öldürülmesi ve sonrasında meydana gelen protestolar da polislerin meşruiyetine ilişkin krize yol açtı” ifadesini kullandı.

FLOYD’UN ÖLDÜRÜLMESİ PROTESTOLARI BAŞLATTI

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, 25 Mayıs 2020’de 46 yaşındaki siyah George Floyd, Minnesota’da beyaz bir polis memuru tarafından öldürülerek ülke çapında polis vahşetine karşı protestoları ateşledi. Daha önceki bir araştırma, polis memurlarının çabalarını azalttığını ve kamuoyunun önemli ölçüde dikkatini çeken polis cinayetlerinin ardından suçların arttığını gösteriyor.

Nix “Polis, sosyal medyada veya haberlerde yer alacak bir sonraki polis olma korkusundan dolayı kısmen yavaşlıyor” diyor ve “Memurlar arasında, ‘Yasal olarak güç kullansam bile, bu kişiyi durdursam bile, davranışlarım tamamen yasal olarak makul olsa bile, yine de kendimi viral bir videonun bir sonraki yıldızı olarak suçlu bulabilirim' korkusu var” diye ekliyor. Ayrıca, halkın, yarardan çok zarar getireceğinden korkarak, bir suçu bildirmek için polisi arama olasılığı daha düşük olabiliyor.

Nix “İnsanlar mağdur olduklarını bildirmezse veya suç faaliyeti nedeniyle başka kişilerin mağdur edildiğini gördüğünü bildirmezse, o zaman bunların çoğu polis tarafından fark edilmeyecektir” diyor.

“ÇARESİZLİK ZAMANLARINDA ONLARDAN KAÇININ”

Klinik psikolog Dr. Maria Espinola, bazı kişilerin stres altındayken daha saldırgan hale gelebileceğini söylüyor.

Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranışsal Sinirbilim Bölümü’nde yardımcı doçent olan Espinola, “Büyüdüklerinde evde veya topluluklarında şiddete tanık olan ve belki de genetik olarak saldırganlığa eğilimi olan insanlar, stresli durumlarla başa çıkmanın bir yolu olarak şiddet davranışları geliştirebilirler” diyor ve “Sonra, bir pandemi ile karşı karşıya kaldıklarında, çaresizlik zamanlarında onlardan kaçının başkalarına karşı saldırgan olmaya başladığını görebilirsiniz” diye ekliyor.

FBI verileri, 2020’nin ilk aylarında pandemi başladığından bu yana silah satışlarının çok arttığını gösteriyor. FBI, Mart 2021’de tek bir hafta içinde1 milyon 218 bin 2 yani şimdiye kadarki en yüksek ateşli silah geçmiş sorgulaması yaptı, bu aynı zamanda, federal hükümetin 1998’de silah satışlarını izlemeye başlamasından bu yana en yüksek sayı. Silah geçmiş sorgulamalarının yapıldığı şimdiye kadarki en yüksek dokuz hafta pandemi sırasında 2020 ve 2021’de yaşandı.

Ateşli silah satışlarının sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağı konusundaki tartışmaların kutuplaştığı bir ülkede silahla şiddete yönelik çözümler bulmak kolay değil. Bununla birlikte, 19 eyalet, polis veya bireylerin, kendilerine veya başkalarına zarar verme riski taşıyan krizdeki bir kişinin ateşli silahlarına geçici olarak el koyulması için mahkemeye dilekçe vermelerine izin veren Aşırı Risk Koruma Emirleri'ni (ERPO) kabul etti. ERPO yürürlükte olduğu sürece, kişinin ateşli silah satın alması da yasak.

Johns Hopkins Yaralanma Araştırma ve Politika Merkezi Başkanı Shannon Frattaroli, “Bu ülkedeki en kutuplaştırıcı konulardan birinin silahlı şiddeti önleme politikaları olduğunu kimsenin tartışacağını sanmıyorum” diyor. “Devletlerin neredeyse yarısının, silahlı şiddeti önlemeye yönelik makul politikalar hakkında, silah satın alma ve bulundurma konusunda geçici yasaklara izin veren ve bana göre bir araya gelip anlaşabileceğimiz bir yer olduğunu gösteren bu yeni tür politikayı benimsediğini gördük” diye ekliyor.

Polisi ortadan kaldırmaya veya bütçesini kısmaya yönelik bazı çevrelerden çağrılar olsa da, ABD’nin büyük çoğunluğu emniyet müdürlüklerinin kaldırılmasına karşı çıkıyor. Ancak, bu kişilerin yaklaşık yarısı polis bütçesinin azaltılmasını ve bu fonların sosyal programlara aktarılmasını destekliyor.

“Şiddetin yaygın olduğu silahlarla dolu bir ülkede polis gerekli” diyen Nix, “Polislik gerekli ve yatırım yapılması gerekiyor. İhtiyaç duydukları araçlara ve kaynaklara sahip olmak için iyi eğitimli memurlara ihtiyacımız var. Sahip oldukları yetkiyi kullanan uykusuz, yorgun, zayıf memurlar istemiyoruz. Polis memurlarına yatırım yapmamız gerekiyor, ancak aynı zamanda şiddete müdahale eden toplum kuruluşlarına da yatırım yapmamız gerekiyor” dedi.

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