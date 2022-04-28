Corona virüsü önlemleri kalktı, on binlerce Müslüman Mekke’ye akın etti

İki yılı aşkın süredir devam eden corona virüsü yasaklarının kalkmasının ardından, on binlerce hacı adayı Mekke'ye akın etti.

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Ramazan ayının 27’inci gecesi Kadir Gecesi Mekke hacı adaylarının akınına uğradı.

İki yıldır corona virüsü önlemleri nedeniyle sosyal mesafeli şekilde belirli şekilde kişiyi ağırlayan Mekke, iki yılın ardından on binlerce kişiye kapılarını açtı.

Mübarek Kadir Gecesi’nde on binlerce kişi Mescid-i Haram’da toplandı.

2019 yılından beri pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin Kabe’ye girmesine izin veriliyordu.

Reuters tarafından yayımlanan son görüntülerde ise on binlerce Müslüman’ın ibadetlerini yerine getirmek için toplandığı görüldü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Mescid-i Nebevi Başkanlığından aktardığı açıklamada, yoğun ziyaretçi akınından dolayı Ravza-i Mutahhara’nın ziyarete geçici süreliğine kapatıldığını duyurdu.

Ramazanın başından bu yana 1 milyona yakın kişinin Mescid’i ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, güvenlik nedeniyle bu kararın alındığı duyuruldu.

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