Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki liderin telefon görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkânı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

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