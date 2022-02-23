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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Senegal’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ardından Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal'de temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Olimpik Stadyumu'nun açılış töreni için Senegal'e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi. (İHA)

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