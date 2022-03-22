Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için 23-24 Mart'ta Belçika'ya ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak amacıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret edeceklerdir.

* Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı Zirve’de, NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecektir.

* Zirve toplantısında ayrıca, haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi’ne giden süreçte İttifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır.