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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev’de Kırım Tatar heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüş için geldiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Boryspil Uluslararası Havaalanı’nda Kırım Tatar heyetini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev’de Kırım Tatar heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10’uncu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Ukrayna'da temaslarını tamamladı.

Erdoğan, yurda dönüş için geldiği başkent Kiev'deki Boryspil Uluslararası Havaalanı'nda Kırım Tatar heyetini kabul etti. (İHA)

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