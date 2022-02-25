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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen olağanüstü NATO zirvesine katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Maslak’ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi’nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna’daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.

Zirvede ayrıca liderler, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alıyor. Saat 17.00’de başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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