Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Dubai’den yorum geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Dubai medyasından dikkat çekici bir yorum geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son yıllarda Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki gerilim son dönemde arka arkaya gelen resmi temaslar ve işbirliği anlaşmalarıyla birlikte yumuşarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti de bölgede büyük bir merak yarattı…

Geçen yıl Kasım ayında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan’ı Ankara’da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek. Kritik temas öncesinde Körfez’in önde gelen medya kuruluşlarından Gulf News, bir değerlendirme yazısı yayınladı.

Dubai merkezli medya kuruluşu, “Erdoğan’ın BAE ziyareti ikili ilişkileri kuvvetlendirmeye yönelik önemli bir adım. Bu ziyaret Nahyan’ın Kasım’da Ankara’ya gitmesi ve finans, bankacılık, enerji ve çevre konularında bir dizi anlaşma imzalamasının ardından geldi” yorumunu yaptı.

BURJ HALİFA’YA TÜRK BAYRAĞI RENGİ YANSITILACAK

Öte yandan Emirlik’te aralarında Burj Halifa’nın da olduğu birçok ikonik binanın dışına Emirlik ve Türk bayraklarının renklerinin de yansıtılacağı belirtildi. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Expo 2020 Dubai’deki Türk pavilyonunu da ziyaret edeceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin de arttığına dikkat çekilirken, önceki yıla göre yüzde 100’lük bir artışın olduğu hatırlatıldı. BAE’nin yakın zamanda Türkiye’ye 10 milyar dolarlık bir yatırım fonu da sağladığı kaydedilirken Birleşik Arap Emirliği’nin Türkiye’nin Körfez’deki en büyük ticaret partneri olduğu da kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük yatırım yaptığı alanların sırasıyla gayrimenkul, bankacılık, limanlar ve turizm sektörü olduğu da belirtildi.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE basınına yazdı: Bölgesel barış ve iş birliği için inisiyatif zamanı

İlginizi Çekebilir İsrail medyasından Erdoğan yorumu: Kendini ince bir yol ayrımında bulacak