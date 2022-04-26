Dikkat çeken tartışma: Çin, Tesla üzerinden Twitter’da etkisini artırır mı?

Tesla CEO'su Musk'ın Twitter'ı satın alması dünyada gündemin ilk sıralarına yerleşirken, bu durumun “Çin’in Twitter’da nüfuz kazanmasına yol açacağı” yönündeki yorumlar tartışma yarattı. Jeff Bezos konuyu gündeme taşırken, Çin'den de açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Tesla'nın kurucusu Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın alması dünyada büyük ses getirirken, Çin ve Twitter ilişkisi de mercek altına alındı. Bazı kesimler, Çin'in Tesla üzerindeki etkisi üzerinden Twitter'da nüfuzunu artırmaya çalışacağı yorumunda bulundu.

Elon Musk'la sık sık yaşadığı polemiklerle tanınan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, “Çin hükümeti acaba Twitter’da biraz nüfuz kazanmış olabilir mi?’ ifadelerini kullandı. Twitter hesabında bir New York Times muhabirinin Çin'in Tesla için önemine dikkat çektiği mesajı paylaşan Bezos, bu ilişkinin Twitter'da Çin'e yönelik eleştirilerin azalmasına yol açabileceği imasında bulundu

Bezos, daha sonra yaptığı paylaşımda, Çin'in sansürünü değil Tesla’nın Çin’deki karmaşık iş anlaşmalarını kastettiğini belirterek “Göreceğiz. Musk, bu tür karmaşık işleri yönetmekte gayet iyidir” ifadelerini kullandı.

ÇİN: SPEKÜLASYONLAR TEMELSİZ

Bu konudaki eleştiriler üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, konuyla ilgili spekülasyonların temelsiz olduğunu ve Çin’in ABD merkezli Twitter şirketinin içeriklerini etkilemek üzere Tesla'yı kullanmayacağını ifade etti.

Tesla, Çin'de büyük bir üretim tesisine sahip. Şirketin geçen yıl dünya çapında satılan elektrikli araçlarının neredeyse yarısı Çin'in Şanghay kentinde üretildi.

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