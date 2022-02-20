Abone Ol

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gerçekleştirmesi planlanan Türkiye ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid'e teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

İbrahim Kalın'dan İsrail ve Filistin açıklaması İlginizi Çekebilir İbrahim Kalın'dan İsrail ve Filistin açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Covid-19 Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Filistin İsrail mevlüt çavuşoğlu Türkiye